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Супруга Башарова заявила о разводе с актером 

Рамблер + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, что приняла решение о расставании с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме, написав длинный пост о том, как непросто ей далось избавление от иллюзий.
«Есть вещи о которых не хочется рассказывать… Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения», — написала она.
По словам Шевырковой, она надеялась что «любовь может всё изменить, исправить, излечить», что на ситуацию сможет повлиять маленький ребенок. Поэтому, несмотря на рукоприкладство мужа, она долгое время не уходила.
«Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — констатирует она.
В июле 2016-го у пары родился сын Марсель. Как отмечает Шевыркова, это стало «самым большим счастьем» в ее жизни.
«Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — пишет она.
В конце прошлого года в СМИ попала информация о том, что Башаров сломал нос своей жене.
Отмечалось, что он ведет себя подобным образом не в первый раз. Это второй брак актера, предыдущий — с Екатериной Архаровой — распался по тем же причинам.
Комментарии39
Шоу-бизнес , Екатерина Архарова , Марат Башаров
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