Спутавшуюся с шарлатанами Бледанс облили грязью

В личном Instagram артист опубликовал фото, на котором запечатлены всевозможные ведьмы и колдуны, постоянно участвующие в программах мистического канала ТВ-3. Также в кадре позирует ведущая Эвелина Бледанс.

Поклонники отметили, что на фотографии Станислав окружен наглыми аферистами и шарлатанами, которые выдают себя за экстрасенсов. Досталось и Эвелине Бледанс, ее буквально облили грязью: ведущую назвали посредственностью, спутавшейся с мошенниками.

"Хорошо смотритесь на фоне бездарных клоунов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Кто смотрел "Идущие к черту— 1,2,3"? Там как раз про этодо Фада говорили..да и про всех остальных разоблачение… Значит, и эти все такие же.. до "ведать" им далеко", "Начиная от ведущей очень фиговые актеры в этой передаче…да и сама передача ужас", "Ее место в Маски шоу, я ее за актрису не считаю, может она и очень хороший человек, но не актриса, так просто— статистка!", "Видели мы этих клоунов, все по сценарию работают, чушь собачья, Вы ж умный человек и купилась на этот бред, не верю😂😂" — горячились фолловеры Садальского.

Меж тем, сам Станислав поделился с интернет-обывателями старым анекдотом. "А ты, случаем, не ведьма?" — спрашивает мужчина. "Ну, может, и ведьма", — слышит в ответ. "Наколдуй мне кучу денег!" — просит мужчина. "Кучу, говоришь? Ну, кучу-то, пожалуй, наколдую… А вот с деньгами — извини, пока не умею", — отвечает ведьма".