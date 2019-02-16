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«Жаба продажная»: Народную артистку хотят лишить звания
«Жаба продажная»: Народную артистку хотят лишить звания

Наталья Штурм лишилась работы на телевидении после заявлений Андрея Разина 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не раз говорил, что певица Наталья Штурм виновна в смерти музыканта Евгения Осина. Якобы именно она провоцировала певца на пьянки. Продюсер обещал испортить жизнь Штурм и, судя по всему, это у него получилось.
Разин обвинил Штурм в отравлении Осина
Наталья Штурм рассказала, что ее уволили с музыкального телепроекта канала «Россия-1». Она заметила, что была очень рада, когда ее пригласили участвовать в шоу. В течение двух месяцев Штурм работала над проектом. Были расписаны все съемки на февраль и март. Однако в программе «Ты не повершить» Разин оклеветал Штурм. Так во всяком случае она считает.
«Бог им судья, что они повелись на откровенную провокацию известного провокатора», — заявила Штурм.
Также она не понимает позицию телевизионщиков. Для одного проекта она становится им другом, а в другом она поливают ее грязью. Певица отметила, что такими темпами ей придётся зарабатывать на улице, давая свои концерты под открытым небом, сообщает «Комсомольская правда».
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