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Лоза: бедным может считать себя каждый герой Forbes 

News.ru 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал планы правительства России переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и изменить стандарт его оценки. Об этом в частности говорили глава кабмина Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова.
«Как следует из её (Голиковой. — News.ru) слов, сейчас определить это (уровень бедности. — News.ru) практически невозможно, потому что так называемый «прожиточный минимум» категорически устарел. Конечно же, если наше правительство думает определять данное понятие по уровню запросов, то бедным может считать себя каждый герой журнала «Forbes», недовольный своим местом в списке миллиардеров», — написал Юрий Лоза в Facebook.
Артист отметил, что «для любого масштабного начинания понадобятся некие структуры, которые будут этим заниматься», на что «понадобятся бюджетные деньги, которые этими чиновничьими структурами будут успешно осваиваться».
«Пока не озвучиваются конкретные цифры, но, без сомнения, любой масштабный проект за копейки не делается», — пояснил Лоза.
Также он заявил, что ранее «по своей наивности думал, что понять, кого считать бедным, а кого не очень, достаточно просто — надо только определить доход семьи и разделить его на количество её членов».
Как сообщал News.ru, ранее премьер Дмитрий Медведев призвал изменить подход к оценке уровня бедности. По мнению главы кабмина, необходимо учитывать расходы семей. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что борться с бедностью следует путём повышения зарплат в стране.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Дмитрий Медведев , Татьяна Голикова , Александр Сафонов , Правительство РФ , Forbes
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