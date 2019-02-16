Лоза: бедным может считать себя каждый герой Forbes

«Как следует из её (Голиковой. — News.ru) слов, сейчас определить это (уровень бедности. — News.ru) практически невозможно, потому что так называемый «прожиточный минимум» категорически устарел. Конечно же, если наше правительство думает определять данное понятие по уровню запросов, то бедным может считать себя каждый герой журнала «Forbes», недовольный своим местом в списке миллиардеров», — написал Юрий Лоза в Facebook.

Артист отметил, что «для любого масштабного начинания понадобятся некие структуры, которые будут этим заниматься», на что «понадобятся бюджетные деньги, которые этими чиновничьими структурами будут успешно осваиваться».

«Пока не озвучиваются конкретные цифры, но, без сомнения, любой масштабный проект за копейки не делается», — пояснил Лоза.

Также он заявил, что ранее «по своей наивности думал, что понять, кого считать бедным, а кого не очень, достаточно просто — надо только определить доход семьи и разделить его на количество её членов».