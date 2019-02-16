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Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя высмеяли в передаче "Вечерний Ургант" после того, как он стал участником скандала с шоу "Кто хочет стать миллионером?". Ролик размещен на сайте Первого канала.
Редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.
Отмечается, что Друзь стал героем рубрики "Могли прийти, но не пришли", так как откуда-то магистр узнал все вопросы.
"…на этой неделе могли прийти, но не пришли: Александр Друзь, которому каким-то образом стали известны ответы на вопросы ведущего юмористического шоу: "Как дела?", "Любимое блюдо?", "Почему в черном ящике дырочка?" — прокомментировал голос за кадром.
Ранее генеральный директор телекомпании "Красный Квадрат Илья Кривицкий заявил, что результаты передачи "Кто хочет стать миллионером" с участием магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя аннулированы.
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Шоу-бизнес , Илья Кривицкий
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