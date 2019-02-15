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Уход Машкова уточнили по срокам 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Владимира Машкова Ольга Андрейкина прокомментировала сообщения СМИ об уходе актера из кино.
По ее словам, Машков не говорил об окончании кинокарьеры.
«Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал. Я вообще не очень понимаю, почему такой эффект произвела новость. Он об этом говорил много раз подряд. Начиная с самого начала своей работы в театре», — пояснила Андрейкина в разговоре с RT.
Реакцию СМИ на заявление Машкова пресс-секретарь артиста назвала «нелепой бурей в стакане».
Ранее Владимир Машков, в 2018 году ставший художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, заявил в интервью «Пятому каналу», что у него «физически нет времени» на кино.
«Поэтому «кина не будет, электричество кончилось», — сказал артист.
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Олег Табаков
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