На фоне каминг-аута Максима Виторгана Ксения Собчак пустилась в пляс

В Instagram теледива опубликовала фотографию, на которой пустилась в пляс.

«Танцующая в темноте», — подписала снимок Ксения.

В комментариях поклонники начали восхищаться телеведущей, написав множество комплиментов в её адрес.