Актёр Максим Виторган решил признаться в своей нетрадиционной ориентации, сделав это весьма оригинально. «Я гей!», — написал артист в соц. сетях под снимком полуголого актера Павла Деревянко. Однако супруга Максима, телеведущая Ксения Собчак, не унывает после громкого признания.
В Instagram теледива опубликовала фотографию, на которой пустилась в пляс.
«Танцующая в темноте», — подписала снимок Ксения.
В комментариях поклонники начали восхищаться телеведущей, написав множество комплиментов в её адрес.