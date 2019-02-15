Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фоне каминг-аута Максима Виторгана Ксения Собчак пустилась в пляс 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актёр Максим Виторган решил признаться в своей нетрадиционной ориентации, сделав это весьма оригинально. «Я гей!», — написал артист в соц. сетях под снимком полуголого актера Павла Деревянко. Однако супруга Максима, телеведущая Ксения Собчак, не унывает после громкого признания.
В Instagram теледива опубликовала фотографию, на которой пустилась в пляс.
«Танцующая в темноте», — подписала снимок Ксения.
В комментариях поклонники начали восхищаться телеведущей, написав множество комплиментов в её адрес.
Russianshowbiz.info: последние новости
На фоне каминг-аута Максима Виторгана Ксения Собчак пустилась в пляс Ольга Серябкина выступила на сцене под фонограмму Децл перед смертью собирался уехать из России
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Павел Деревянко , Ксения Собчак
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение