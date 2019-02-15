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Лоза отреагировал на совет советской актрисы украинцам 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза призвал не относиться серьезно к заявлению украинской и советской актрисы Ады Роговцевой о менталитете россиян.
В разговоре с РИА ФАН Лоза призвал не относиться серьезно «к заявлениям старых людей».
«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — сказал музыкант.
Ранее Роговцева раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев «изолировать себя» от России. По ее словам, русские всегда считали украинцев «вымышленным народом с придуманным языком», «младшим братом» и «всегда очень снисходительно к нам относились».
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Ада Роговцева , РИА ФАН
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