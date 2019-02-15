Лоза отреагировал на совет советской актрисы украинцам

«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый», — сказал музыкант.

Ранее Роговцева раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев «изолировать себя» от России. По ее словам, русские всегда считали украинцев «вымышленным народом с придуманным языком», «младшим братом» и «всегда очень снисходительно к нам относились».