Народ плюется в Фадеева из-за подлых махинаций с новым Serebro

Накануне Максим Фадеев объявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялось и дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшим за всю историю группы.

Многие преданные фанаты назвали новое SEREBRO "фонограмным" и "асексуальным". В комментариях они не жалели колких реплик в адрес продюсера группы Максима Фадеева и его подопечных.

"Лучше бы Фадеев закрыл проект", "как будто посмотрел школьную пародию на серебро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред", "Колхоз на выезде. Лучше уйти красиво, чем вот так", "Все девченки асексуальны на мой взгляд", — плют в продюсера зрители.

Отметим, что Фадеев несколько месяцев проводил масштабный кастинг в группу. Первоначально сообщалось, что в Serebro попадут те претендентки, за которых проголосуют поклонники.

Однако теперь фанаты коллектива подозревают Максима в подлых махинациях. Как оказалось, девушки, которые проходили кастинг и завоевывали популярность у аудитории, не попали в проект. Фадеев выбрал двух участниц, не пользовавшихся любовью у зрителей, и девушку, которая в отборе вообще не участвовала.