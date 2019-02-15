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Народ плюется в Фадеева из-за подлых махинаций с новым Serebro 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Накануне Максим Фадеев объявил имена новых солисток популярного девичьего коллектива Serebro. Состоялось и дебютное появление красоток на большой сцене, которое сразу же назвали худшим за всю историю группы.
Многие преданные фанаты назвали новое SEREBRO "фонограмным" и "асексуальным". В комментариях они не жалели колких реплик в адрес продюсера группы Максима Фадеева и его подопечных.
"Лучше бы Фадеев закрыл проект", "как будто посмотрел школьную пародию на серебро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред", "Колхоз на выезде. Лучше уйти красиво, чем вот так", "Все девченки асексуальны на мой взгляд", — плют в продюсера зрители.
Отметим, что Фадеев несколько месяцев проводил масштабный кастинг в группу. Первоначально сообщалось, что в Serebro попадут те претендентки, за которых проголосуют поклонники.
Однако теперь фанаты коллектива подозревают Максима в подлых махинациях. Как оказалось, девушки, которые проходили кастинг и завоевывали популярность у аудитории, не попали в проект. Фадеев выбрал двух участниц, не пользовавшихся любовью у зрителей, и девушку, которая в отборе вообще не участвовала.
"Назвать это серебром язык не поворачивается! Зачем было добавлять девушку не проходившую кастинг? Зачем вообще нужен был кастинг на публику, чтобы потом делать по-своему? Энергетики ноль. Не зацепило нисколько. Лучше бы создали просто группу с другим названием. Разочарование", — рассуждает интренет-обыватель.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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