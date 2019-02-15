Лоза проник в конфликт Бера и Друзя

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт между главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером и знатоком Александром Друзем. По его словам, в споре есть очень много подозрительных вещей.

«Как вообще мог возникнуть такой разговор? Друзя нельзя считать глупым и недальновидным, скорее наоборот. Тем более, что он полжизни провёл на телевидении, следовательно, прекрасно осведомлён о царящих там порядках и нравах. И если уж он выступил с подобной инициативой, то должен был знать — кому и что можно предлагать. Нелепо было бы думать, что подобный разговор мог быть у магистра с человеком, обладающим репутацией академика Лихачёва или Натальи Поклонской», — написал он в своём Facebook.

Автор хита «Мой плот» отметил, что $3 млн знаток на передаче так и не выиграл. Исполнитель не верит, что шоумены «так демонстративно понесли сор из избы только из благородных порывов».