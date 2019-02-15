Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт между главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером и знатоком Александром Друзем. По его словам, в споре есть очень много подозрительных вещей.
«Как вообще мог возникнуть такой разговор? Друзя нельзя считать глупым и недальновидным, скорее наоборот. Тем более, что он полжизни провёл на телевидении, следовательно, прекрасно осведомлён о царящих там порядках и нравах. И если уж он выступил с подобной инициативой, то должен был знать — кому и что можно предлагать. Нелепо было бы думать, что подобный разговор мог быть у магистра с человеком, обладающим репутацией академика Лихачёва или Натальи Поклонской», — написал он в своём Facebook.
Автор хита «Мой плот» отметил, что $3 млн знаток на передаче так и не выиграл. Исполнитель не верит, что шоумены «так демонстративно понесли сор из избы только из благородных порывов».
Ранее публицист Анатолий Вассерман прокомментировал решение Первого канала об отстранении магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера от эфира. Он назвал данную меру вынужденной и неизбежной, поскольку пока не выяснено, кто именно виноват в конфликте, и может быть поставлена под сомнение честность обеих игр, писал News.ru.