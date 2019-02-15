Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза проник в конфликт Бера и Друзя 

News.ru 2 часа назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт между главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером и знатоком Александром Друзем. По его словам, в споре есть очень много подозрительных вещей.
«Как вообще мог возникнуть такой разговор? Друзя нельзя считать глупым и недальновидным, скорее наоборот. Тем более, что он полжизни провёл на телевидении, следовательно, прекрасно осведомлён о царящих там порядках и нравах. И если уж он выступил с подобной инициативой, то должен был знать — кому и что можно предлагать. Нелепо было бы думать, что подобный разговор мог быть у магистра с человеком, обладающим репутацией академика Лихачёва или Натальи Поклонской», — написал он в своём Facebook.
Автор хита «Мой плот» отметил, что $3 млн знаток на передаче так и не выиграл. Исполнитель не верит, что шоумены «так демонстративно понесли сор из избы только из благородных порывов».
Ранее публицист Анатолий Вассерман прокомментировал решение Первого канала об отстранении магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера от эфира. Он назвал данную меру вынужденной и неизбежной, поскольку пока не выяснено, кто именно виноват в конфликте, и может быть поставлена под сомнение честность обеих игр, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Редактор рассказал о других случаях лжи Друзя Друзь раскрыл детали неудавшейся аферы на телешоу Семёна Слепакова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Комментарии4
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Анатолий Вассерман , Наталья Поклонская
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение