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Максакова хочет остановить Шепелева 

WomanHit.ru 35 минут назад
Фото: КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
Экс-прима Мариинского театра, вдова депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обратилась в Следственный комитет
Мария Максакова, живущая сейчас в Украине, на протяжении месяцев становится героиней программы «На самом деле». Подробности личной жизни певицы публично исследуются при помощи экспертов и свидетелей, правдивость которых проверяется на «детекторе лжи». Ведущий программы Дмитрий Шепелев ведет детальное расследование событий, в частности, истории ее замужества с гражданином Ингушетии Далхатом Халаевым и фактом мошенничества с продажей элитной квартиры Максаковой в Москве. Как 14 февраля сообщил «Фонтанке» адвокат Виктор Андреев, представляющий интересы Максаковой, в январе его клиентка обратилась в Следственный комитет с просьбой с особым вниманием посмотреть эти эфиры.
По мнению Максаковой, ток-шоу нуждается в проверке на соответствие Уголовному кодексу. Певица обращает внимание следствия, что в посвященных ей выпусках используются фотографии несовершеннолетних без разрешения их законных представителей. Копия заявления направлена также в Роскомнадзор. Максакова просит провести проверку и, при наличии оснований, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также о клевете.
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Шоу-бизнес , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Дмитрий Шепелев , Виктор Андреев , Роскомнадзор , Госдума , СКР , Фонтанка.Ру
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