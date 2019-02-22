Звезда сериала «Империя» Смоллетт обвиняется в инсценировке нападения

Актер сериала «Империя» Джусси Смоллетт , сообщивший об избиении 29 января, явился в полицейский участок Фикаго, где был взят под арест. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение в том, что он организовал нападение на самого себя и затем подал ложное заявление в полицию в связи с недовольством заработной платой. Об этом сообщает издание Mediate со ссылкой на представителя полиции города Чикаго Эдди Джонсона.

«Смоллетт совершил такую выходку из-за того, что не был доволен своей зарплатой», — заявил Джонсон во время пресс-конференции. — Меня беспокоит то, что сейчас преступления на почве ненависти сталкиваются с таким уровнем скептицизма, которого раньше не было».

Кроме того, по данным полиции, подозреваемый также отправил письмо, содержащее расистские оскорбления, на свое имя на студию 20th Century Fox, где он работал.

Большое жюри должно рассмотреть дело Смоллетта на текущей неделе. В частности, в суде по собственной инициативе выступят двое задержанных полицией братьев, которые утверждают, что они выполняли заказ актера.

Ранее NBC News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Чикаго Энтони Гулельми сообщило, что актеру предъявили обвинение в даче ложных показаний полиции и инсценировке нападения.

«Джусси Смоллет находится под арестом и под надзором детективов», — сообщил сотрудник по связям с общественностью в твиттере.

Уточнялось, что в полиции объявили о намерении добиваться его ареста.

Адвокаты артиста Тодд Пью и Виктор Хендерсон, в свою очередь, отметили, что Смоллетт пользуется презумпцией невиновности, «как и любой гражданин». Они также пообещали обеспечить 36-летнему актеру «агрессивную защиту».

«Как и любой другой гражданин, мистер Смоллетт пользуется презумпцией невиновности. В частности, в ходе этого расследования, где и правдивая, и ложная информация стала общедоступной, — передает слова представителей актера TMZ. — В этом случае мы настаиваем на тщательном расследовании и будем придерживаться агрессивной линии защиты».

По данным издания, максимальный срок лишения свободы, который может грозить Смоллету за ложное обращение в полицию, составляет три года. Кроме того, за такие проступки предусмотрен штраф до $25 тыс.

Новость об аресте актера прокомментировал и президент США Дональд Трамп . Он обвинил актера в том, что он оскорбил миллионы людей своими «расистскими и опасными» высказываниями.

«Что насчет MAGA [«Make America great again», «Вернем Америке былое величие». — «Газета.Ru»] и миллионов людей, которых ты оскорбил своими расистскими и опасными комментариями», — написал Трамп в твиттере.

В конце января СМИ сообщили о том, что актер был госпитализирован в Чикаго после нападения неизвестных. По некоторым данным, инцидент произошел в ночь на 29 января по местному времени. 36-летний калифорниец прибыл в крупнейший город штата Иллинойс из Нью-Йорка вечером 28 января ради съемок в «Империи» и спустя несколько часов после прилета решил сходить в ресторан. На обратном пути на него напали двое неизвестных. Мужчины несколько раз толкнули артиста, накинули ему на шею веревку, после чего облили ему голову некой жидкостью и скрылись с места преступления.

После этого Смоллетт отправился в госпиталь, где его осмотрели врачи. Они обнаружили на теле актера большое количество ушибов, а также предположили, что у него могло быть сломано ребро.

Позднее актер заявил, что во время атаки злоумышленники выкрикивали расистские и гомофобные лозунги, а также упоминали название «Империя». По словам Смоллетта, нападение было связано с тем, что он является афроамериканцем и не скрывает свою гомосексуальность (к слову, в сериале он также играет открытого гея). Он также предположил, что к инциденту могли быть причастны последователи президента США Дональда Трампа из-за того, что артист открыто критикует действующую власть.

Тогда сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что случившееся с актером могло быть инсценировкой с целью выставить в плохом свете людей, поддерживающих главу государства.

Накануне в прессе появилась информация о том, что из-за недавнего скандала авторы сериала «Империя», выходящего с 2015 года на канале Fox, собираются урезать экранное время актера Джусси Смоллетта в предстоящей второй части пятого сезона сериала. Артист исполняет в шоу одну из главных ролей — музыканта Джамала Лайона, сына хип-хоп-магната и владельца вымышленной компании Empire Entertainment Люциуса Лайона.