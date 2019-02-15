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Канделаки прокомментировала слухи о своём уходе с «Матч ТВ» 

RT на русском 1 час назад
Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Генеральный продюсер федерального телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки утверждает, что никогда не вела борьбу за свое кресло.
«Я не воевала ни за какое кресло, я никогда ни с кем не воюю. Бывают ситуации, когда тебя увольняют. Но я привыкла оперировать фактами. Факты на лицо», — заявила Канделаки во время интервью русской службе ВВС.
Также генеральный продюсер «Матч ТВ» сказала, что потеряла счёт оскорблениям от бывшего главного редактора каналов «НТВ+» Василия Уткина и больше на них не реагирует.
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