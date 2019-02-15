Оскандалившаяся Михеева извинилась перед зрителями «Вечернего Урганта»

Телеведущей Алле Михеевой пришлось извиниться перед зрителями программы "Вечерний Ургант". Недавний выпуск ее рубрики "Острый репортаж" оскорбил религиозные чувства буддистов.

Алла Михеева на прошлой неделе ездила в Улан-Удэ , где приняла участие в праздновании буддийского Нового года. Ведущая своей поездкой осталась довольна — но, как выяснилось, она невольно задела религиозные чувства героев своего репортажа.

Михеева потушила священные благовония в кружке с чаем — но сделала это по незнанию. Поступок ведущей вызвал волну возмущения в Сети. Жители Бурятии раскритиковали Аллу.

"По поводу репортажа Аллы Михеевой о праздновании Сагаалгаана в нашей республике… она высмеяла наши традиции и тем самым высказала неуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы как религия, традиции не надо шутить!", — написали пользователи.

Ведущая "Острого репортажа" критику приняла и признала свою ошибку. В своем обращении к жителям Бурятии Михеева отметила, что поездка в Улан-Удэ совпала с ее днем рождения и стала для Аллы самым дорогим подарком.

"Если обидела, задела чьи-то чувства — мне очень жаль и я прошу прощения! Потому что оскорблять кого-то — это точно не мое! Я сотрудник юмористической программы и моя работа — дарить людям улыбку!", — написала Михеева в Instagram.

Алла Михеева отметила, что за те дни побывала на Байкале и в буддийском монастыре. Ведущая встречала буддийский Новый год — Сагаалган — в окружении "множества прекрасных и искренних людей". Михеева призналась, что до сих пор находится под впечатлением от бурятского гостеприимства — и этой радостной атмосферой она хотела поделиться в миллионами телезрителей.