Телеведущей Алле Михеевой пришлось извиниться перед зрителями программы "Вечерний Ургант". Недавний выпуск ее рубрики "Острый репортаж" оскорбил религиозные чувства буддистов.
Алла Михеева на прошлой неделе ездила в Улан-Удэ, где приняла участие в праздновании буддийского Нового года. Ведущая своей поездкой осталась довольна — но, как выяснилось, она невольно задела религиозные чувства героев своего репортажа.
Михеева потушила священные благовония в кружке с чаем — но сделала это по незнанию. Поступок ведущей вызвал волну возмущения в Сети. Жители Бурятии раскритиковали Аллу.
"По поводу репортажа Аллы Михеевой о праздновании Сагаалгаана в нашей республике… она высмеяла наши традиции и тем самым высказала неуважение нашему народу! Юмор юмором, но на такие темы как религия, традиции не надо шутить!", — написали пользователи.
Они потребовали от Михеевой извинений.
Ведущая "Острого репортажа" критику приняла и признала свою ошибку. В своем обращении к жителям Бурятии Михеева отметила, что поездка в Улан-Удэ совпала с ее днем рождения и стала для Аллы самым дорогим подарком.
"Если обидела, задела чьи-то чувства — мне очень жаль и я прошу прощения! Потому что оскорблять кого-то — это точно не мое! Я сотрудник юмористической программы и моя работа — дарить людям улыбку!", — написала Михеева в Instagram.
Алла Михеева отметила, что за те дни побывала на Байкале и в буддийском монастыре. Ведущая встречала буддийский Новый год — Сагаалган — в окружении "множества прекрасных и искренних людей". Михеева призналась, что до сих пор находится под впечатлением от бурятского гостеприимства — и этой радостной атмосферой она хотела поделиться в миллионами телезрителей.