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Новость о госпитализации Слепаков назвал «скучной и ложной» 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комик Семен Слепаков опроверг информацию о своей госпитализации и назвал ее скучной.
На своей странице в Instagram он опубликовал скриншот заголовка «СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова» и сопроводил его надписью fake (ложь).
При этом он заметил, что новости о нем более скучные, чем о его коллегах.
«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой… даже обидно как-то», — написал Слепаков.
Комик заверил, что у него все прекрасно, и написал, что направляется на репетицию концерта, запланированного на 17 февраля.
Ранее о госпитализации Семена Слепакова сообщил телеканал РЕН ТВ. По их данным, у артиста выявлены проблемы с сердцем.
Шоу-бизнес , Семен Слепаков , РЕН ТВ
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