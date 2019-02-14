Новость о госпитализации Слепаков назвал «скучной и ложной»

Комик Семен Слепаков опроверг информацию о своей госпитализации и назвал ее скучной.

На своей странице в Instagram он опубликовал скриншот заголовка «СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова» и сопроводил его надписью fake (ложь).

При этом он заметил, что новости о нем более скучные, чем о его коллегах.

«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой… даже обидно как-то», — написал Слепаков.

Комик заверил, что у него все прекрасно, и написал, что направляется на репетицию концерта, запланированного на 17 февраля.