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Лещенко назвал Сергея Захарова выдающимся вокалистом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о смерти певца Сергея Захарова.
«Это был блестящий исполнитель, выдающийся вокалист, баритон с прекрасным полным диапазоном, не получивший, мне кажется, того признания, которое он мог бы получить», — заявил он.
По его словам, Захаров блестяще исполнял и эстраду, и оперу.
В беседе с ФАН Лещенко назвал смерть коллеги очень большой утратой.
«Захаров всегда был популярен у народа», — добавил он.
Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.
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