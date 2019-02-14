Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о смерти певца Сергея Захарова.
«Это был блестящий исполнитель, выдающийся вокалист, баритон с прекрасным полным диапазоном, не получивший, мне кажется, того признания, которое он мог бы получить», — заявил он.
По его словам, Захаров блестяще исполнял и эстраду, и оперу.
В беседе с ФАН Лещенко назвал смерть коллеги очень большой утратой.
«Захаров всегда был популярен у народа», — добавил он.
Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.