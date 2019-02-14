Лещенко назвал Сергея Захарова выдающимся вокалистом

«Это был блестящий исполнитель, выдающийся вокалист, баритон с прекрасным полным диапазоном, не получивший, мне кажется, того признания, которое он мог бы получить», — заявил он.

По его словам, Захаров блестяще исполнял и эстраду, и оперу.

В беседе с ФАН Лещенко назвал смерть коллеги очень большой утратой.

«Захаров всегда был популярен у народа», — добавил он.

Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.