Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что у него есть доказательства еще одного мошенничества со стороны магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

По словам Бера, в тусовке «Что? Где? Когда» у Друзя всегда была не самая лучшая репутация и многие сомневались в его честности.

«Слухи — это только слухи, но тем не менее. Об одном таком эпизоде я знаю доподлинно. Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня доказательства все есть на руках», — заявил он в эфире «Серебряного дождя».