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Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя 

Рамблер 28 минут назад
Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что у него есть доказательства еще одного мошенничества со стороны магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.
По словам Бера, в тусовке «Что? Где? Когда» у Друзя всегда была не самая лучшая репутация и многие сомневались в его честности.
«Слухи — это только слухи, но тем не менее. Об одном таком эпизоде я знаю доподлинно. Пока что я не готов, не могу его раскрыть. Хотя у меня доказательства все есть на руках», — заявил он в эфире «Серебряного дождя».
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Ранее Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, магистр «Что? Где? Когда» хотел заранее узнать ответы на вопросы игры, в которой собирался участвовать в паре со своим коллегой Виктором Сидневым, и предлагал поделиться частью выигрыша в 3 млн рублей. Спустя сутки Друзь прокомментировал ситуацию изданию РБК и заявил, что Бер пытался спровоцировать его на нечестную игру, а он ему «старательно подыграл».
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Виктор Сиднев , Серебряный Дождь , РБК
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