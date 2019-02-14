Буряты потребовали извинений от «Вечернего Урганта»

Ранее выпуск «Вечернего Урганта», в котором Михеева рассказала о буддийском новом годе, раскритиковал бурятский самбист Александр Намсараев. В своем Instagram он потребовал от нее извинений.

«В эфире «Первого канала» Алла Михеева затушила палочку с благовониями, которую мы даже сами не тушим, мы ее отламываем, и она сама догорает. Она взяла кощунственным образом потушила в чае», — заявил спортсмен.

По его мнению, этот поступок продемонстрировал неуважение к бурятскому народу и его традициям. Он потребовал, чтобы Михеева извинилась за «кощунство» и «мерзкое туповатое поведение».

В рубрике «Вечернего Урганта» «Острый репортаж» Михеева рассказала о своей поездке в Бурятию и показала Ивану Урганту благовонную палочку. Ведущая отметила, что привезла ее из главного дацана — монастыря-университета — страны. Затем она потушила палочку в кружке с чаем, добавив, что не знает, можно ли так делать.

В комментарии «Говорит Москва» ведущая заверила, что была не в курсе «тонкостей» и не знала, как нужно тушить палочки правильно. Она пообещала, что «Вечерний Ургант» разберется в ситуации.