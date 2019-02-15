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Лолита пожаловалась на маленькую пенсию 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Певица Лолита Милявская заявила, что ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в программе «Винил» на радио «Эхо Москвы».
«С ноября месяца мне парят мозг и не могут посчитать пенсию», — возмутилась певица.
55-летняя артистка не может доказать все 35 лет своего стажа, так как некоторое время она работала на Украине. Кроме того, в отделении Пенсионного фонда РФ заявили, что ей не хватает трех месяцев стажа для назначения пенсии.
Артистка отметила, что на ее месте могла бы оказаться бабушка, для которой пенсия — единственный способ выжить.
«Все кокетничают [на вопросы о пенсии — прим.ред]. Ребята, как только я ее получу, я опубликую, сколько мне государство выдало пенсии», — пообещала она.
Милявская рассказала, что посмотрела выпуск шоу «вДудь», гостем которого стал телеведущий Дмитрий Киселев. В интервью он, среди прочего, отказался раскрыть размер своей пенсии. В ответ на вопрос о пенсии Киселев попросил Дудя снять штаны и «показать свой маленький член».
Лолита заявила, что «не будет снимать трусы», и просто опубликует пенсию.
Ранее певица Алла Пугачева рассказывала, что в 55 лет ей назначили пенсию в две тысячи рублей, но со временем размер выплат вырос, и она начала получать 10700 рублей в месяц.
Комментарии19
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Лолита Милявская , Дмитрий Киселев , Алла Пугачева , Пенсионный фонд РФ , Эхо Москвы
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