Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в честь Дня святого Валентина опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram новое стихотворение. В нем исполнитель рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».
По задумке автора стихотворения, его герой употребляет алкогольные напитки как за счастливые пары, так и за тех, кто не состоит в браке. К сообщению Сергей Шнуров прикрепил фотографию мужчины, заснувшего на клумбе с цветами.
Сообщение сразу стало популярным у пользователей, менее чем за полчаса собрав более 20 тысяч отметок «нравится».