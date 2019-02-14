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Сергей Шнуров написал стихотворение про «отмечающего» Валентина 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: @shnurovs
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в честь Дня святого Валентина опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram новое стихотворение. В нем исполнитель рассказал об «отмечающем с утра» Валентине, который «пьет за жен и мужей».
По задумке автора стихотворения, его герой употребляет алкогольные напитки как за счастливые пары, так и за тех, кто не состоит в браке. К сообщению Сергей Шнуров прикрепил фотографию мужчины, заснувшего на клумбе с цветами.
Сообщение сразу стало популярным у пользователей, менее чем за полчаса собрав более 20 тысяч отметок «нравится».
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