Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой

Кортнев заявил, что он не большой поклонник современной российской эстрады, но некоторые исполнители ему очень нравятся. В качестве примера он привел Монеточку, группу «Обе две» и белорусский музыкальный коллектив «Серебряная свадьба». Особенно музыкант выделил группу «Муха», назвав ее своей «любимейшей».

По его мнению, современная музыка не идет в сторону упрощения, она очень многообразна, особенно в сравнении с тем, что было 20 лет назад.

Кортнев «с огромным удовольствием» послушал альбом Монеточки «Раскраска для взрослых». Он подчеркнул, что певица, которая находится «в абсолютном топе» на YouTube и других ресурсах, пишет непростую музыку и слова.

«Это настолько интереснее и сложнее, чем официальная попсовая эстрада, которую нам подсовывают средства массовой информации. <…> И то, что молодежь выбирает это — сложное, неоднозначное, провокационное — говорит о том, что все у наших молодых людей с мозгами в порядке», — подчеркнул он.

По мнению Кортнева, «не в порядке» с мозгами у людей за 40-50 лет, которые продолжают слушать Аллу Пугачеву и Николая Баскова.

«Вот с ними, конечно, беда. Ну, они скоро все помрут. Так что ничего, не страшно», — заключил он.