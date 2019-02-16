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Шнуров посвятил стихотворение конфликту Друзя и Бера 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил в своем Instagram стихи конфликту, который произошел между главредом программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и магистром передачи "Что? Где? Когда?" Александром Друзем.
Ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупа на шоу "Кто хочет стать миллионером?", заявив, что перед съемками программы Друзь попросил дать ему ответы на вопросы.
В свою очередь, магистр "Что? Где? Когда?" утверждает, что ситуация была полностью противоположной. По его словам, Бер предложил ему сделку, чтобы получить часть выигрыша.
Первый канал отстранил обоих участников конфликта от участия в программах на неопределенный срок.
"Есть компьютер айбиэм,
В нем ответы на вопросы,
Знатоки ж на букву эМ 
Делают на всем бабосы.
А компьютер просто так,
Данные в себя грузя.
Оказался не простак
Бер и потопил Друзя", — написал Шнуров.
При этом он назвал поступок Бера "подставой", заметив в то же время, что тот и сам "пошел ко дну".
В заключение певец заметил, что можно знать "ответы на вопросы у Диброва" (ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров — ред.), и при этом быть плохим человеком.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Дмитрий Дибров
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