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Ксения Собчак удивлена неумением сограждан говорить о заработках 

Eva.ru 1 час назад
Оказывается, нежелание интернет-магазинов в социальных сетях писать цены на свои товары под снимками продукции удивляет не только простых людей, но и звезд шоу-бизнеса. Ксения Собчак призналась, что искренне не понимает, почему продавцы так поступают, ведь это, по меньшей мере, нелогично. Впрочем, журналистка отмечает, что неумение говорить о заработках — проблема всей нашей страны.
Аккаунты знаменитостей так и пестрят красивыми снимками, под которыми часто можно увидеть нескрываемую рекламу того или иного продукта. Известная телеведущая и политик Ксения Собчак, не смущаясь, готова признаться в том, что часто публикует рекламные посты. Но ее каждый раз обескураживает нежелание продавцов озвучивать цены своих товаров без пресловутой фразы: «пришлем в директ».
Ксения отметила, что считает не совсем логичным привлекать на страницу какого-либо магазина пользователей, которых потенциально может напугать цена товара. Ведь они его в итоге все равно не купят.
«Вы можете мне объяснить одну простую вещь? Почему магазины НЕ ПИШУТ СРАЗУ цену? Вы стесняетесь что ли? Что за пугливое «пришлем в директ»? Когда называть цену стало стыдным? Почему вы не пишите сразу — я реально не могу понять? Или вы боитесь шокировать ваших подписчиков ценой? Но где логика — если вы продаете что-то, зачем вам подписчики, которых возмутит ваша цена? И что вообще за адское неумение в нашей стране говорить про деньги, скрывать зарплату и не ставить цену на тобой же продаваемые товары? Может мне кто-нибудь объяснит?», — возмущается Собчак.
Одна из подписчиц телеведущей, воспользовавшись ее провокационным заявлением, тут же спросила, сколько Ксения берет за размещение рекламы в своем профиле. И, на удивление многим, Собчак честно ответила на этот вопрос, обозначив вполне четкие цифры. Как оказалось, цена варьируется от категории товара и обычно составляет от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
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Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак
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