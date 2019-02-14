«Ты откуда взялся, попугай?» Директор вступился за честь Краско

Выяснение отношений между знаменитым актером Иваном Краско и его бывшей женой Натальей Шевель в рамках программы «Пусть говорят» закончилось дракой. Приглашенный в студию шоу директор артиста набросился на спутника молодой девушки после признания, что они были знакомы, когда супруги еще состояли в браке.

Директор 88-летнего народного артиста России Ивана Краско Вячеслав Смородин набросился на спутника его 28-летней бывшей супруги Натальи Шевель в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Бойфренд Шевель, отвечая на вопросы ведущего, подтвердил, что они были знакомы, когда девушка еще состояла в браке с Краско. Сама бывшая супруга актера заявила, что они «пересекались по работе, поскольку сферы совпадают», чем вызвала возмущение аудитории в студии.

«Какой же вы страшный человек, а, Наташа? Ужас, ужас. У вас два сына от Иван Иваныча, вы его выгоняете из дома, вы сыновей спросили? Как вы воспитаете своих сыновей?» — прокомментировал ее слова заслуженный артист страны Феликс Царикати.

Шевель в свою очередь заявила, что является свободным человеком, и в студию программы вскоре пригласили Вячеслава Смородина. Как только мужчина появился рядом с участниками шоу, он набросился на спутника девушки, нецензурно бранясь. Когда подбежали охранники, чтобы их разнять, Краско засмеялся.

«Это, видимо, для обострения эмоций», — ответил Краско на вопросы присутствующих в зале о том, что произошло.

Ведущий программы предположил, что Смородин переволновался, после чего осведомился о состоянии молодого человека бывшей супруги Краско.

«Зачем вы его выпускаете?» — спросил он ведущего после вопроса о причинах подобного поведения своего директора.

После небольшого перерыва Смородин все-таки смог спокойно выйти к зрителям. Он начал с того, что извинился перед гостями студии, перед самим Краско и перед ведущим, однако подчеркнул, что не просит прощения у спутника Шевель.

«Почему вы все лезете в его семью? Ты откуда взялся, попугай?» — спросил он.

Эмоционально Смородин ответил и на вопрос ведущего о том, почему происходящее вокруг Краско вызывает у него такие эмоции.

«А он, что, мебель? Это человек, который прожил великую жизнь. Мне без разницы, какая моя судьба по работе с Иван Иванычем с этого дня будет, это его решение», — сказал он.

После этого Краско попросил своего директора успокоиться и сесть, однако Смородин продолжил обличения и заявил, что выступающие против его работодателя люди не дадут тому спокойно жить.

В 2018 году народный артист говорил о нежелании участвовать в ток-шоу «Любовь и ненависть в семье Краско», где «составляют сюжеты, чтобы удержать рейтинг и интерес зрителя». Он признавался, что согласился на участие из-за Шевель, так как ей нужна была публичность.

«Моя Наташка поддается на их уговоры: когда ее просят вести себя несдержанно и скандалить в студии, так и делает. Я ей говорю: «Зачем тебе это надо? Твое истинное лицо другое», — говорил актер.

Еще один скандал вызвало появление в студии программы «На самом деле» любовницы Краско, массажистки Юлии Кичемасовой, которая рассказала о том, как Шевель избила ее после просьб оставить мужа.

«Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом об стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин», — поделилась воспоминаниями Кичемасова.

Краско заключил брак со студенткой театрального вуза Натальей Шевель в сентябре 2015 года. Он говорил о готовности отпустить молодую супругу, которая может влюбиться в ровесника. О решении пары расторгнуть свои отношения стало известно в октябре 2018-го.

Краско и Шевель по-разному отвечают на вопросы о причинах развода. Актер называл свой брак экспериментом и подчеркивал, что его бывшая жена категорически выступала против ребенка.

«Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил», — говорил он.

Сама Шевель жаловалась на сложный характер Краско, утверждая, что он давил на нее своим опытом и возрастом. Девушка также обвиняла представителей актера в том, что они шантажировали ее возможным сердечным приступом у артиста, если она не вернется к нему.