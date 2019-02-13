Полиция в Москве задержала модель Киру Майер

Полицейские задержали модель Киру Майер после того, как она в форме сотрудника МВД России показывала прохожим обнаженную грудь.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, девушку везут в отделение для допроса.

Ранее модель Кира Майер, которая совсем недавно отсидела срок за нападение на сотрудника ДПС , решила не пропадать из поля зрения полицейских и выложила в сеть провокационный ролик. На нем девушка в форме сотрудника правоохранительных органов пристает к прохожим и показывает им обнаженную грудь.

Позже девушка извинилась перед сотрудниками полиции за недавний пранк.