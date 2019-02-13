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Полиция в Москве задержала модель Киру Майер 

Москва24 2 часа назад
Фото: Instagram
Полицейские задержали модель Киру Майер после того, как она в форме сотрудника МВД России показывала прохожим обнаженную грудь.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, девушку везут в отделение для допроса.
Ранее модель Кира Майер, которая совсем недавно отсидела срок за нападение на сотрудника ДПС, решила не пропадать из поля зрения полицейских и выложила в сеть провокационный ролик. На нем девушка в форме сотрудника правоохранительных органов пристает к прохожим и показывает им обнаженную грудь.
Позже девушка извинилась перед сотрудниками полиции за недавний пранк.
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