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Лоза отказался встречаться с пришельцами 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал рассказ Кати Лель о встрече с инопланетянами. Исполнитель признался, что не хотел бы встречаться с представителями других цивилизаций, так как они более сильные, умные и технологически развитые.
Такой вывод он сделал потому, что пришельцы могут прийти к нам, а мы к ним не можем, передаёт Life. Значит, они будут относиться к людям пренебрежительно, считает певец.
«Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать у меня зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться с ними не хочу», — добавил он.
Лоза также заметил, что Лель не стоило молчать своём контакте с инопланетными формами жизни.
«Она мне говорила, что боялась, что её засмеют. Но эта тема давно гуляет вроде бы», — сказал он.
Как ранее сообщал News.ru, певица Катя Лель рассказала, что порядка 30 лет назад она встретилась с представителями внеземной цивилизации, которые оставили её без нескольких зубов. Для того, чтобы рассказать о своём контакте с инопланетянами, исполнительница собрала пресс-конференцию.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Катя Лель
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