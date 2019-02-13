Ольга Бузова отменила концерт на фоне неизвестной тяжелой болезни

Российская поп-звезда Ольга Бузова сообщила об отмене концерта ко Дню святого Валентина. По словам девушки, она надеялась, что быстро пойдет на поправку, но этого не случилось. Судя по инстаграм-историям артистки, она серьезно болеет и находится под пристальным наблюдением врачей.

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала об отмене праздничного концерта в Твери , приуроченного ко Дню святого Валентина. По ее словам, причиной тому стала серьезная болезнь, с которой артистка борется уже несколько дней.

«Я очень надеялась, что быстро пойду на поправку, но, к сожалению, как бы мы не старались, не принимали всевозможные меры, концерт, который должен был состояться 14 февраля в Твери, нам придется перенести», — с дрожью в голосе произнесла Бузова.

33-летняя артистка извинилась перед многочисленными поклонниками, отметив, что из-за печальных вестей у нее «сердце кровью обливается». По словам Ольги, она хотела провести «замечательный праздник» со своими слушателями, однако ей не удалось быстро пойти на поправку. Во время записи видео певица не смогла сдержать эмоций и заплакала.

«Врачи не дают мне возможности, нужно больше времени, чтобы восстановиться. Я прошу прощения, я очень хотела встретиться с вами и отметить этот праздник. Но не всегда происходит так, как мы хотим», — объяснила Бузова.

Артистка также поблагодарила своих фанатов за поддержку и опубликовала несколько роликов, снятых в рамках флешмоба «танцуй под Бузову». «Оля, выздоравливай, тебя не хватает!», «Выздоравливай скорее, мы тебя очень любим», — написали поклонники певицы.

Поддержать Ольгу приехала ее мама Ирина Александровна, которая живет в Петербурге. Певица разместила на странице их совместное фото, сопроводив публикацию следующей подписью:

«Мамулик приехала потискать. Так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают и переживают. Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой».

В то же время Бузова не стала раскрывать подробности своей болезни. Ранее она рассказала, что почувствовала себя плохо после выступления в московском клубе. Артистка призналась, что не стала отменять концерт, несмотря на тяжелое самочувствие.

«Я не жалуюсь, но так произошло, что я очень сильно заболела, — написала Бузова в инстаграме. — Не хочу даже говорить, как я себя чувствовала весь день, не было сил даже встать с кровати, но я понимала, что не могу не выйти к вам сегодня, зная, как все ждали мое выступление. А как я ждала встречи с вами и готовилась. Собрала всю волю в кулак и смогла дать концерт. Еще раз хочу сказать, что сцена и вы — мое лекарство. Спасибо огромное за поддержку».

Позже Ольга рассказала, что врачи запретили ей выходить из дома и прописали постельный режим:

«Вот уже три дня я дома, у меня постельный режим. С утра до вечера нахожусь под наблюдением врачей, у меня постоянные процедуры и прием лекарств. Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома».

По словам телеведущей, до этого случая она могла ослушаться медиков и сбежать на работу, но на данный момент ее состояние действительно оставляет желать лучшего.

«Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Но сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное поднять иммунитет. Но я сильная, и справлюсь со всем», — написала Ольга.

Недавно звезда вернулась после заслуженного отдыха, о котором, по собственному признанию, мечтала несколько месяцев. Сначала Бузова побывала на Мальдивах, где встретилась с российской балериной Анастасией Волочковой, а затем — на горнолыжном курорте Франции в Куршевеле. Отдыхать певица отправилась вместе с сестрой Анной и близкими подругами.

Однако по вылету домой девушки по неизвестной причине летели отдельно: Ольга в бизнес-классе, а сестра и их общая подруга воспользовались экономом. Новость вызвала настоящий скандал в соцсетях: согласно СМИ, после того, как сестры вернулись в Москву, Анна отписалась от Бузовой-старшей (их разница в возрасте составляет всего два с небольшим года — «Газета.Ru» ) в инстаграме.

Некоторые предположили, что родственницы могли поругаться из-за разного социального статуса. Одни выразили мнение, что Ольга не обязана платить за свою сестру, а также предположили, что самой Анне может быть неприятна трата чужих денег, другие — упрекнули артистку в лицемерии, назвав ее любовь к родственнице «показушной».