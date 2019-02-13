Бородину поразили цены на концерт Пугачевой

«Хотела с мамой сходить на Аллу Пугачеву, но я не понимаю, на кого расчет», — заявила Бородина.

Судя по информации на фото стоимость билетов на места, интересовавшие ведущую, варьируется в диапазоне от 130 до 250 тысяч рублей. При этом Бородина отметила, что даже на 10 ряду концерт можно послушать за 150 тысяч рублей. Публикацию звезда снабдила эмоджи «с выпученными глазами».

Ранее стало известно, что самый дешёвый билет на юбилей Пугачёвой обойдётся желающим в 9 тысяч рублей. При этом цены у перекупщиков достигают заоблачных 375 тысяч рублей.

Концерт народной артистки запланирован на 17 апреля и пройдёт в Государственном Кремлевском дворце.