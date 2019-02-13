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Бородину поразили цены на концерт Пугачевой 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Instagram
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина задалась вопросом о причине высокой стоимости билетов на концерт-возвращение Аллы Пугачёвой, посвящённый 70-летию певицы. Телезвезда выложила в сториз Instagram скриншот с прайсом и недоуменным комментарием, сообщает Ura.ru.
«Хотела с мамой сходить на Аллу Пугачеву, но я не понимаю, на кого расчет», — заявила Бородина.
Судя по информации на фото стоимость билетов на места, интересовавшие ведущую, варьируется в диапазоне от 130 до 250 тысяч рублей. При этом Бородина отметила, что даже на 10 ряду концерт можно послушать за 150 тысяч рублей. Публикацию звезда снабдила эмоджи «с выпученными глазами».
Ранее стало известно, что самый дешёвый билет на юбилей Пугачёвой обойдётся желающим в 9 тысяч рублей. При этом цены у перекупщиков достигают заоблачных 375 тысяч рублей.
Концерт народной артистки запланирован на 17 апреля и пройдёт в Государственном Кремлевском дворце.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Алла Пугачева , РИА Ura.ru
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