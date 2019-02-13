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Галкин влез в разборки Друзя с шоу «Кто хочет стать миллионером» 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер нарушил этические нормы своей программы — даже если он пытался таким образом "разоблачить" Александра Друзя. Шоумен Максим Галкин уверен, что в его передаче такая ситуация в принципе невозможна.
О попытке подкупить главного редактора "Кто хочет стать миллионером" Ильи Бера Максим Галкин узнал из прессы — и эта информация, признается телеведущий, его шокировала. Шоумен уверен, что для Дмитрия Диброва и команды, которая делает программу, этичность превыше всего.
"Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что кто-то из создателей программы будет вступать в сговор с игроками, но я не знаю всех подробностей. Могу вам точно сказать: при мне такого не было", — заявил Галкин.
Главный редактор викторины "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер ранее признался, что знаток Александр Друзь якобы предложил ему долю в выигрыше, если ему удастся выиграть три миллиона рублей. По словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов — но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества. Друзь, в свою очередь, утверждает, что именно Бер был инициатором этой схемы.
Максим Галкин правдоподобность этих версий комментировать не стал. Шоумен подчеркнул: выводы можно будет делать только после разбирательства Первого канала. Пока же Галкина смущает в этой истории поведение Бера: даже если режиссер хотел разоблачить мошенничество, он не имел права нарушать этические нормы программы, приводит мнение телеведущего "Взгляд".
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Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров , Максим Галкин , Деловая газета "Взгляд"
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