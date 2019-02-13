Киркорова осудили за опоздание на свой концерт

Интернет-пользователи раскритиковали певца Филиппа Киркорова за задержку концерта, прошедшего 12 февраля в Екатеринбурге . Зрители, пришедшие на его концерт, оставили гневные комментарии под постами-анонсами в Instagram артиста.

«Ждём 1,5 часа. Зал в бешенстве, честно», — написала @elenatystina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Задержка концерта на 1,5 часа. Уже хочу домой», — подтвердила @oksanaakulova

«Давайте быстрее поклонницы уже сума сходят 1,5 часа ждут», — призвала @misanabel.

Пользовательница @evgeniia.koriukina сообщила, что задержка была вызвана техническими неполадками.

Поклонники певца вступились за него в комментариях.

«Артисты выходит на сцену только тогда, когда соберётся весь зал. Повода винить Филиппа в том что начало шоу произошло позже — нет», — написали с его фан-страницы @fkirkorovvv.

Также зрители поблагодарили Киркорова за «грандиозное шоу». Они подчеркнули, что его «теплые слова стёрли из памяти время ожидания».