Интернет-пользователи раскритиковали певца Филиппа Киркорова за задержку концерта, прошедшего 12 февраля в Екатеринбурге. Зрители, пришедшие на его концерт, оставили гневные комментарии под постами-анонсами в Instagram артиста.
«Ждём 1,5 часа. Зал в бешенстве, честно», — написала @elenatystina (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Задержка концерта на 1,5 часа. Уже хочу домой», — подтвердила @oksanaakulova
«Давайте быстрее поклонницы уже сума сходят 1,5 часа ждут», — призвала @misanabel.
Пользовательница @evgeniia.koriukina сообщила, что задержка была вызвана техническими неполадками.
Поклонники певца вступились за него в комментариях.
«Артисты выходит на сцену только тогда, когда соберётся весь зал. Повода винить Филиппа в том что начало шоу произошло позже — нет», — написали с его фан-страницы @fkirkorovvv.
Также зрители поблагодарили Киркорова за «грандиозное шоу». Они подчеркнули, что его «теплые слова стёрли из памяти время ожидания».
«Филипп сполна возместил моральный ущерб в виде 2,4 часа умопомрочительного концерта. Было круто», — добавила @elenatystina.