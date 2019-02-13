Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
В минувшую субботу Брэд Питт посетил праздничную вечеринку в честь дня рождения своей бывшей супруги Дженнифер Энистон. Как сообщают близкие друзья Анджелины Джоли, эта новость стала шоком для звезды фильма "Малефисента".
Актриса не знала, что ее бывший муж и его экс-возлюбленная проводят время вместе, пока в Сети не появились фотографии с празднования 50-летия звезды сериала "Друзья". Близкий друг Анджелины Джоли отметил, что сейчас она старается не думать об этом.
"Энджи была шокирована, когда узнала, что Брэд пришел на вечеринку к Дженнифер", — заявил анонимный источник.
По его словам, актриса догадывалась, что они вновь общаются, но не знала, что они стали снова очень близки. Знаменитость испытала очень неприятные чувства, и сразу постаралась отвлечься от них. "Как бы ей тяжело не было, она понимает, что ничего не может сделать и поэтому предпочитает занимать себя другими заботами", — передает его слова Hollywood Life.
Друзья Дженнифер Энистон также не знали, что бывший муж Анджелины Джоли собирается посетить вечеринку. Однако его появление не стало для них шоком.
"Они были немного удивлены, когда пришел Питт. Брэд и Дженнифер перестали скрывать, что поддерживают дружеские отношения. Все присутствующие давно догадывались об этом", — рассказал близкий друг актрисы.
Напомним, звездная вечеринка прошла 9 февраля в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетили такие знаменитости, как Орландо Блум, Роберт Дауни-младший, Кэти Перри, Дайан Китон и Барбра Стрейзанд.
Дни.ру: последние новости
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко У знаменитой артистки после связи с Малаховым срывается свадьба
Комментарии1
Шоу-бизнес , Дайан Китон , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Барбра Стрейзанд
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение