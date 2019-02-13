Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон

Актриса не знала, что ее бывший муж и его экс-возлюбленная проводят время вместе, пока в Сети не появились фотографии с празднования 50-летия звезды сериала "Друзья". Близкий друг Анджелины Джоли отметил, что сейчас она старается не думать об этом.

"Энджи была шокирована, когда узнала, что Брэд пришел на вечеринку к Дженнифер", — заявил анонимный источник.

По его словам, актриса догадывалась, что они вновь общаются, но не знала, что они стали снова очень близки. Знаменитость испытала очень неприятные чувства, и сразу постаралась отвлечься от них. "Как бы ей тяжело не было, она понимает, что ничего не может сделать и поэтому предпочитает занимать себя другими заботами", — передает его слова Hollywood Life.

Друзья Дженнифер Энистон также не знали, что бывший муж Анджелины Джоли собирается посетить вечеринку. Однако его появление не стало для них шоком.

"Они были немного удивлены, когда пришел Питт. Брэд и Дженнифер перестали скрывать, что поддерживают дружеские отношения. Все присутствующие давно догадывались об этом", — рассказал близкий друг актрисы.