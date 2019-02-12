Ранее шоумен признался, что не видит смысла скрывать своих детей от широкой публики.
Максим Галкин в своем Stories поделился свежими кадрами, показав, как его пятилетний сын Гарри провожает его на работу. «Папа едет на съемки», — отметил телеведущий, поправляя прическу. В ответ его маленький сынишка только теснее прижался к нему, не желая отпускать отца, который, к слову, несмотря на занятость, всегда находит время на своих детей.
Буквально на днях Алла Пугачева вместе с пятилетними близнецами Гарри и Лизой побывала на вечеринке певицы Жасмин. Светская львица организовала детский праздник для своей семилетней дочери Маргариты, пригласив в гости наследников из именитых семей. Не смогла пропустить вечеринку и Татьяна Навка, которая тесно дружит с исполнительницей. Со своей дочкой Надеждой фигуристкой вышла на танцпол, присоединившись к детской дискотеке.
Маленький Гарри провожает папу на съемки (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)
Телеведущий показал, как пятилетний Гарри обнимает его, не желая отпускать на съемки (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)
Ранее Максим Галкин признался, что не видит смысла прятать своих детей от широкой публики. По словам шоумена, его малыши, как впрочем и отпрыски Филиппа Киркорова, были обречены на успех и популярность. Дело в том, что Алле Пугачевой и Максиму Галкину не удалось скрыть от общественности, что близнецы появились на свет благодаря суррогатному материнству.