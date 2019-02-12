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Опубликованы неизвестные фотографии молодого Децла 

ТВ Центр + ещё 1 12 февраля 2019
Их показал друг рэпера Лигалайз
Андрей Меньшиков известный, как Лигалайз, выложил в Сеть фотографии, на которых вместе с ним изображен Кирилл Толмацкий (Децл). Ранее эти снимки в интернете не появлялись.
Фото, сделанные во время съемок клипа на совместную песню "Бог есть", оказались на странице музыканта в Instagram. "Волшебный трип. В моих воспоминаниях мы навсегда с тобой, как в том клипе. Бродим по пустыне Сахара и проговариваем снова и снова что-то самое важное и сокровенное куда-то в никуда и никому", — отметил Лигалайз.
В конце он отмечает, что "пустыня так и останется пустыней", а он и его друг Децл останутся "только на плёнке". "Так пусть хоть кадры будут классные", — подчеркнул рэпер.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Он отыграл свою последнюю вечеринку, после чего, почувствовал себя плохо. Спустя несколько минут музыкант умер в гримерке.
Похороны Децла прошли в Москве на Пятницком кладбище. На церемонии присутствовали друзья музыканта, коллеги, поклонники и семья. Его супруг стойко держалась всю церемонию, но в самом конце, когда она встала у могилы Кирилла Толмацкого, разрыдалась.
Во время прощания сдали нервы и у отца — Александра Толмацкого. На панихиде продюсер подошёл к телу сына и не смог совладать с эмоциями, упав на гроб.
Не все поклонники рэпера поначалу поверили в известие о его смерти. Они вспомнили, что Толмацкий говорил об инсценировке своей смерти именно в 35 лет. Тем не менее, вскоре в Сети появились фото мертвого Децла. На них музыкант лежал на полу, а рядом находились оставленные скорой помощью лекарства и шприцы.
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Шоу-бизнес , Видео , Кирилл Толмацкий
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