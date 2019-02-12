Опубликованы неизвестные фотографии молодого Децла

Их показал друг рэпера Лигалайз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лигалайз / Ligalize (@ligalizemc) 12 Фев 2019 в 5:08 PST Фото, сделанные во время съемок клипа на совместную песню "Бог есть", оказались на странице музыканта в Instagram. "Волшебный трип. В моих воспоминаниях мы навсегда с тобой, как в том клипе. Бродим по пустыне Сахара и проговариваем снова и снова что-то самое важное и сокровенное куда-то в никуда и никому", — отметил Лигалайз.

В конце он отмечает, что "пустыня так и останется пустыней", а он и его друг Децл останутся "только на плёнке". "Так пусть хоть кадры будут классные", — подчеркнул рэпер.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Он отыграл свою последнюю вечеринку, после чего, почувствовал себя плохо. Спустя несколько минут музыкант умер в гримерке.

Похороны Децла прошли в Москве на Пятницком кладбище. На церемонии присутствовали друзья музыканта, коллеги, поклонники и семья. Его супруг стойко держалась всю церемонию, но в самом конце, когда она встала у могилы Кирилла Толмацкого, разрыдалась.

Во время прощания сдали нервы и у отца — Александра Толмацкого. На панихиде продюсер подошёл к телу сына и не смог совладать с эмоциями, упав на гроб.

Не все поклонники рэпера поначалу поверили в известие о его смерти. Они вспомнили, что Толмацкий говорил об инсценировке своей смерти именно в 35 лет. Тем не менее, вскоре в Сети появились фото мертвого Децла. На них музыкант лежал на полу, а рядом находились оставленные скорой помощью лекарства и шприцы.