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Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить 

Дни.ру + ещё 1 11 часов назад
Фото: Instagram
Любовь Успенская дала откровенное интервью. Знаменитая исполнительница рассказала о несчастье, которое обрушилось на ее дочь Татьяну Плаксину, и почему та кардинально сменила имидж, подстригшись под лысо.
Осенью 2018 года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Ей срочно потребовались две операции. Одна из них была неудачной — у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной — у Татьяны отсутствуют пять передних зубов. К тому же она побрита теперь под ноль.
"Таня объяснила: "Чувствую в волосах негатив, должна от него освободиться". Сама отрезала ей локоны. Дочь потом сказала, что ей так нравится: мол, даже не знала, что у нее такая красивая, идеальной формы голова. Сейчас уже решила отращивать обратно", — рассказала Любовь Успенская.
Сейчас Татьяна Плаксина находится в клинике. Несмотря на доверительные отношения, по словам артистки, она старается "не лезть в душу", поэтому она предоставлена самой себе.
"Таня мудрая, рассудительная. Она любит поэзию, много читает, говорит на шести языках. У нее такой темперамент, что даже я, сильная женщина, уступаю. Понимаю, что Козерог и спорить бесполезно, легче сдаться, чем доказывать, что это не так", — призналась певица.
В одном из интервью Любовь Успенская заявила, что лишит дочь наследства, если та до 2020 года не подарит ей внуков. Сейчас артистка надеется, что Татьяна все же успеет, хотя в сложившихся обстоятельствах куда важнее поправить ее здоровье, сильно пошатнувшееся после трагедии. К тому же певица дала понять, что наследницы нет "надежного плеча".
"Очень важно ведь найти именно достойного. Чтобы человек был и здоровый, и умный, соответствующий ее уровню. Иногда думаешь: лучше бы была не такой умной. Ее очень тяжело обдурить, обмануть, потому что много всего знает. И мужчины таких побаиваются — им ведь подавай наивную простушку", — цитирует Любовь Успенскую Starhit.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , StarHit , Коста-Рика
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