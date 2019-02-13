Любовь Успенская о лысой дочери: Ее тяжело обдурить

Любовь Успенская дала откровенное интервью. Знаменитая исполнительница рассказала о несчастье, которое обрушилось на ее дочь Татьяну Плаксину, и почему та кардинально сменила имидж, подстригшись под лысо.

Осенью 2018 года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике упала с велосипеда и сломала челюсть. Ей срочно потребовались две операции. Одна из них была неудачной — у наследницы королевы шансона началось заражение крови. Вторая операция тоже оказалась неидеальной — у Татьяны отсутствуют пять передних зубов. К тому же она побрита теперь под ноль.

"Таня объяснила: "Чувствую в волосах негатив, должна от него освободиться". Сама отрезала ей локоны. Дочь потом сказала, что ей так нравится: мол, даже не знала, что у нее такая красивая, идеальной формы голова. Сейчас уже решила отращивать обратно", — рассказала Любовь Успенская.

Сейчас Татьяна Плаксина находится в клинике. Несмотря на доверительные отношения, по словам артистки, она старается "не лезть в душу", поэтому она предоставлена самой себе.

"Таня мудрая, рассудительная. Она любит поэзию, много читает, говорит на шести языках. У нее такой темперамент, что даже я, сильная женщина, уступаю. Понимаю, что Козерог и спорить бесполезно, легче сдаться, чем доказывать, что это не так", — призналась певица.

В одном из интервью Любовь Успенская заявила, что лишит дочь наследства, если та до 2020 года не подарит ей внуков. Сейчас артистка надеется, что Татьяна все же успеет, хотя в сложившихся обстоятельствах куда важнее поправить ее здоровье, сильно пошатнувшееся после трагедии. К тому же певица дала понять, что наследницы нет "надежного плеча".