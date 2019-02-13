Друзь ответил на обвинения в подкупе

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не подкупал главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера, а был подкуплен, подыграл и жалеет об этом, заявил сам Друзь РБК.

Накануне Бер рассказал, что Друзь предложил ему треть от трех миллионов рублей в обмен на перечень вопросов программы «Кто хочет стать миллионером», в которой тот должен был принять участие.

По словам Бера, он захотел «поймать» Друзя, «многим известного как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой», дал согласие, но сообщил лишь часть вопросов. В итоге в декабре Друзь выиграл не три миллиона, а 200 тысяч.

«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот», — заявил Друзь.

Магистр «Что? Где? Когда?» объяснил, что это Бер предложил ему «сделку», а он согласился, «восхитившись этой наглости», а также в попытке узнать, сколь далеко главред «Кто хочет стать миллионером» способен пойти.

«Я старательно ему подыграл», — сообщил Друзь.

По его словам, перед съемками он решил не выигрывать три миллиона, специально дав неправильный ответ на 15-й вопрос, если те вопросы, что ему сообщил Бер, и впрямь правильные. После этого Друзь намеревался обо всем рассказать начальству Бера, но «все оказалось сложнее» — не все вопросы Бера совпали с реальными.