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Друзь ответил на обвинения в подкупе 

Рамблер + ещё 1 17 часов назад
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не подкупал главреда шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера, а был подкуплен, подыграл и жалеет об этом, заявил сам Друзь РБК.
Накануне Бер рассказал, что Друзь предложил ему треть от трех миллионов рублей в обмен на перечень вопросов программы «Кто хочет стать миллионером», в которой тот должен был принять участие.
По словам Бера, он захотел «поймать» Друзя, «многим известного как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой», дал согласие, но сообщил лишь часть вопросов. В итоге в декабре Друзь выиграл не три миллиона, а 200 тысяч.
«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот», — заявил Друзь.
Магистр «Что? Где? Когда?» объяснил, что это Бер предложил ему «сделку», а он согласился, «восхитившись этой наглости», а также в попытке узнать, сколь далеко главред «Кто хочет стать миллионером» способен пойти.
«Я старательно ему подыграл», — сообщил Друзь.
По его словам, перед съемками он решил не выигрывать три миллиона, специально дав неправильный ответ на 15-й вопрос, если те вопросы, что ему сообщил Бер, и впрямь правильные. После этого Друзь намеревался обо всем рассказать начальству Бера, но «все оказалось сложнее» — не все вопросы Бера совпали с реальными.
«Я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — заявил Друзь.
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Шоу-бизнес , Видео
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