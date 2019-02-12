В СМИ появилась информация о том, будто Наргиз Закирова приняла решение прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым. Эти данные прокомментировал сам продюсер.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наргиз Закирова опубликовала видео, в котором показала одну из статей омской прессы, где говорилось о том, что якобы певица прекратила работать с Максимом Фадеевым. За кадром Закирова грустным голос сказала: "Мое сердце рвется на куски. Мне безумно больно".
Можно представить, как взволновались многочисленные поклонники артистки и ее продюсера. Их беспокойство только усилилось, когда аналогичное видео позднее в своем аккаунте в той же социальной сети опубликовал и сам Максим Фадеев, который за кадром отметил, что не смог дозвониться до Наргиз Закировой, и поблагодарил журналистов за правдивость и оперативность.
Однако Starhit связался с продюсерским центром Максима Фадеева, и там сообщили, что певица продолжает сотрудничество с ним. Отметим, что в Сети весьма жестко отреагировали на довольно непонятный стеб продюсера и артистки.
"Вам пиар? Максим вы очень талантливый артист продюсер композитор с большим именнем вам это не нужно))) я так понял это шутка что вы перестали работать) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Серьезно? Пиар? А что дальше? Внебрачные дети?", "Люди, пожалейте Максима! Максим сейчас разрыдается … от смеха!", "А Максим так расстроен, что сейчас заплачет. Вот ведь шуткой народ развели", "Макс тебе на пенсию уже давно пора с внуками няньчится, а ты все еще сплетни на сплетни разводишь!" — рассердились на Максима Фадеева фанаты.