Фадеев поставил точку в истории с уходом Наргиз Закировой

В СМИ появилась информация о том, будто Наргиз Закирова приняла решение прекратить сотрудничество с Максимом Фадеевым . Эти данные прокомментировал сам продюсер.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наргиз Закирова опубликовала видео, в котором показала одну из статей омской прессы, где говорилось о том, что якобы певица прекратила работать с Максимом Фадеевым. За кадром Закирова грустным голос сказала: "Мое сердце рвется на куски. Мне безумно больно".

Можно представить, как взволновались многочисленные поклонники артистки и ее продюсера. Их беспокойство только усилилось, когда аналогичное видео позднее в своем аккаунте в той же социальной сети опубликовал и сам Максим Фадеев, который за кадром отметил, что не смог дозвониться до Наргиз Закировой, и поблагодарил журналистов за правдивость и оперативность.

Однако Starhit связался с продюсерским центром Максима Фадеева, и там сообщили, что певица продолжает сотрудничество с ним. Отметим, что в Сети весьма жестко отреагировали на довольно непонятный стеб продюсера и артистки.