Мария Шукшина выложила стих о потери морали после скандалов в семье

Актриса Мария Шукшина опубликовала стихотворение «О потерянной морали» на фоне многочисленных скандалов и конфликтов, которые обрушились на ее семью за последнее время. Автор поста рекомендует читателям «почитать Ницше», сокрушается о том, что «Бог уже давно не с нами» и советует остерегаться «пройдох», которые «призывают к блуду».

Актриса Мария Шукшина, чья дочь отвергла ранее предъявленные матерью обвинения в согласии за деньги участвовать в передаче «Пусть говорят», где обсуждались проблемы семьи Шукшиных, в своем инстаграме опубликовала стихотворение «О потерянной морали».

«Попался мне днесь стишок один, «О потерянной морали» называется, Владимира Чупина. С радостью предлагаю его вашему вниманию», — написала Шукшина.

В самом стихотворении читателям предлагается «вспомнить о морали», которая была потеряна «всеми вместе» и «в одно мгновение», и о которой «с детства в школе напоминали педагоги».

«Совсем забыли об общении // Вмиг оказавшись в полумраке, // Вдруг от чьего-то мановения // Живем мы как клопы в бараке», — говорится в стихотворении.

Среди бед, которые коснулись человечества, автор перечисляет взаимную ненависть друг к другу, отсутствие поддержки, неуважение к старшим, жадность, неискренность. Говоря о возможных способах выхода из сложившегося положения, он упоминает, что мораль «не прячется в достатке» и советует «прочитать Ницше», чтобы «все было в порядке».

«На нас обиделась природа, // И Бог уже давно не с нами, // Кто делает из нас урода? // Вот я уверен, что мы сами»

Читателям стихотворения рекомендуется «заняться нужными делами», определиться со своими желаниями, согласоваться с моралью, не превращать себя в стадо, не слушать «пройдох различных», которые «призывают к блуду» и иметь свое личное мнение.

«К несчастным будьте терпеливы, // К счастливым зависть не имейте, // Не будьте чересчур болтливы, // Себя в руках держать умейте»

В конце произведения делается вывод о том, что жить в морали «не так уж трудно» и предлагается окружающим «все изменить разом» и победить зло, чтобы спасти мир от аморальности, «пока мозги не растеряли».

Дочь актрисы, Анна Шукшина ранее прокомментировала «Газете.Ru» обвинения со стороны матери, указав на случай, когда та рассказала о якобы предложенном ей гонораре в 15 млн рублей за участие в ток-шоу, посвященном жизни ее семьи.

«Я бы добавила, что мама любит включать фантазию, как это было уже с суммой в 15 млн, вот здесь тоже решила подключить — я имею в виду, которые ей якобы предлагали, а она отказалась», — сказала Анна Шукшина.

В своем инстаграме она подчеркнула, что решила пойти на телевидение для того, чтобы разобраться с конфликтом, который назрел в семье, а не из-за денег. Шеф-редактор программы «Пусть говорят» подтвердил эти слова.

«Что это за дети, которых можно так купить? Думаю, бедной матери проще придумать для себя такое объяснение, что ребенка соблазнили какими-то фантастическими суммами (о которых, конечно, и речи нет в современном медиапространстве), чем задуматься о реальном положении дел и услышать крик отчаяния собственного ребенка, который пытается использовать телевизионную трибуну, чтобы быть понятым», — сказал он.

Проблемам в семье Шукшиных были посвящены два выпуска программы, в ходе которых шло активное обсуждение продажи недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной в Санкт-Петербурге, а также отношений внутри семьи.

Так как Анна продала квартиру не сообщив об этом бабушке, та подала в суд на внучку, однако желаемого результата добиться не смогла. В результате произошедшего у Анны испортились отношения с матерью и тетей, которая якобы попыталась натравить на нее своего сына.

В ответ, тетя Шукшиной обвинила ту в отмывании денег из фонда Василия Шукшина

«В прошлом году я неожиданно узнала, что существует некий фонд. Когда мы с сыном уехали на периферию, они начали открывать какие-то фонды. Скажите мне, неужели Василию Макаровичу, которого помнят, любят, ставят, нужны какие-то фонды?» — сказала Ольга Шукшина.

Девушка отвергла обвинения в свой адрес. По ее словам, единственной целью создания фонда является популяризация писателя и режиссера. Также Анна обратила внимание на то, что ее отстранили от работы с фондом в последнее время.

Мария Шукшина не в первый раз выражает в своем инстаграме сожаление в связи с падением нравов в обществе. Ранее она писала о том, какое возмущение в ней вызывает стремление федеральных каналов «копаться» в личной жизни таких авторов, как Владимир Высоцкий и Василий Шукшин.