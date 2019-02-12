Беременной любовнице Гуфа грозит срок после встречи с Шепелевым

18-летняя экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова утверждает, что что ждет ребенка от Алексея Долматова , более известного как рэпер Гуф. Якобы артист, когда-то влюбленный в нее, узнав о ее беременности, пригрозил расправой.

По словам Шевцовой, два года назад, когда ей было только 16 лет, Алексей привез ее к себе в дом, напоил и лишил невинности. После они поддерживали отношения на расстоянии. Блондинка утверждает, что именно ради нее артист бросил свою девушку — вокалистку Кети Топурия. Яна утверждает, что ранее уже была беременна от рэпера, но сделала аборт, а этого ребенка она хочет сохранить.

Однако сестра Гуфа Ольга Долматова считает, что вся эта история наглая ложь. По мнению родственницы звезды, Яна оказывала Алексею интимные услуги за денежное вознаграждение, никакого романа, как утверждает Шевцова, не было.

"Как вас зовут? Яна? Просто на сайте эскорт-услуг в Екатеринбурге ваша фотография под другими именами. Когда у моего брата был концерт, вы постучались к нему в номер. Сексуально расстегнули свое пальто и предложили ему себя", — сообщила сестра артиста в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Естественно, Шевцовой заявление Долматовой не понравилось. Она разразилась нецензурной бранью.

Меж тем, ведущий шоу Дмитрий Шепелев попросил звезду "Дома-2" предоставить справку, подтверждающую ее интересное положение. Девушка предъявила результаты УЗИ, выданные ей в женской консультации. Согласно документу, у Яны полторы недели беременности.

Однако бумага из медицинского учреждения показалась редакторам программы подозрительной. Более того, Ольга Долматова связалась с регистратурой поликлиники. По телефону ей сообщили, что врач, который якобы обследовал Яну, у них никогда не работал.

Редакторы заставили блондинку сдать кровь в экспресс-лаборатории. С результатами исследования ознакомилась гинеколог-акушер Нона Овсепян.

"Яна Шевцова сдала анализ крови на бета-ХГЧ — это гормон, который показывает наличие беременности. То есть вне беременности хорионический гонадотропин человека не определяется. У Яны отрицательный результат, она не беременна. Это единственный анализ, который показывает беременность на самых ранних сроках", — объяснил медик.

Также Овсепян отметила, что справка, предоставленная Шевцовой, скорее всего поддельная. По словам медика, беременность на таких ранних сроках не определяется на УЗИ.

Добавим, что использование заведомо подложных документов карается законом. Теперь после встречи с Дмитрием Шепелевым красотке может грозить срок. Согласно уголовному кодексу, Шевцову могут наказать штрафом, или обязательными работами, либо исправительными работами, а также арестом на срок до шести месяцев.