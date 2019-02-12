Дибров отреагировал на скандал с Друзем

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров заявил, что знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь «меньше всех» заинтересован в том, чтобы пытаться купить правильные ответы на вопросы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его. По его словам, это произошло перед съемками программы в ноябре 2018 года.

Дибров подчеркнул, что не заметил ничего подозрительного во время игры с Друзем.

Телеведущий отметил, что знаток не раз был участником его программы и несколько раз «обидно слетал» на вопросах с низкой стоимостью.

«Но, как правило, поднимался достаточно высоко, чтобы не просить о таких вещах», — рассказал Дибров.

По мнению ведущего, он бы заметил «неладное».

Как утверждает Бер, Друзь перед съемками заявил ему, что хочет выиграть три миллиона рублей, предложил раскрыть список вопросов и пообещал поделиться частью выигрыша. Он опубликовал аудиозапись, на которой мужчина (якобы Друзь) обсуждает с ним эти вопросы.

Чтобы доказать попытку обмана, Бер решил передать игроку часть вопросов и ответов, но перед съемками заменил последние вопросы.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении», — написал Бер.

Он обратился в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» и попросил ее дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, «организатора турниров и функционера».

Друзь и игравший с ним знаток Виктор Сиднев в ходе той программы не смогли ответить на последний вопрос. Они завершили игру с несгораемой суммой в 200 тысяч рублей.