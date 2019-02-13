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Катя Лель рассказала о контактах с инопланетянами 

Рамблер + ещё 15 7 часов назад
Фото: ТАСС
Певица Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами.
По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед.
«Мы сидели и разговаривали. Как только появился свет за окном, все отреагировали. Я это увидела. Три луча упали в центр этого круга, который я увидела за окном. Лучи были такого синего оттенка с желтым и красным цветом. Знаете, как ракеты запускают. Первое, что я подумала: запустили ракеты. Но почему так ярко?» — сказала Лель на пресс-конференции в «НСН».
По ее словам, присутствующие очнулись через 35 минут, однако всем показалось, что прошел лишь миг. Все испугались и смотрели на нее. Сестра попросила ее открыть рот, и оказалось, что во рту недостает нескольких зубов.
«Сестра говорит: "Открой свой рот!". Я спрашиваю: "Зачем?". Она: "Открой свой рот!". Я бы не догадалась, что у меня там нет зубов. Потому что ни боли, ни крови не было. Она говорит: "У тебя там нет зубов". Мне было не до смеха. Я подошла к зеркалу. Открываю рот и не верю своим глазам: я никогда не вырывала зубы», — сказала Лель.
Как утверждает певица, в дальнейшем у нее было еще несколько контактов с представителями внеземных цивилизаций, благодаря которому у нее появились необычные способности, в том числе, музыкальные.
Комментарии81
Шоу-бизнес , Катя Лель , Нальчик
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