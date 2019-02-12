Волосы музыканта загорелись во время концерта 

С музыкантом Бобби Дженсеном чуть не случилась трагедия во время выступления в городе Су-Сити в штате Айова, США. Мужчина был в образе Пола Стэнли, основателя и вокалисты группы Kiss, и исполнял песню Detroit Rock City. Позади исполнителя взрывались фейерверки. По-видимому, искра попала на пышную причёску Дженсена, и волосы тут же заполыхали. Этот момент заснял зритель, находившийся поблизости от сцены и снимавший концерт. Технические работники подбежали к мужчине и быстро потушили огонь. Интересно, что сам Бобби даже не прервал выступление: либо он просто не заметил, что шевелюра воспламенилась, либо решил не отвлекаться на такие «мелочи».