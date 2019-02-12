Друзя обвинили в попытке подкупа

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попытался подкупить главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера. Об этом сам Бер рассказал в своем «Живом журнале».

В конце декабря 2018 года в эфире Первого канала был продемонстрирован эпизод «Кто хочет стать миллионером», в котором приняли участие Друзь и бывший мэр Троицка Виктор Сиднев

По словам Ильи Бера, за несколько дней до съемок Друзь попытался подкупить его третью от трех миллионов, которые выиграл бы с его помощью.

«В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать», — сообщил Бер.

Главред «Кто хочет стать миллионером» сообщил Друзю лишь часть вопросов, на которые тому предстояло ответить. В результате Друзь и Сиднев выиграли 200 тысяч, а не три миллиона.

«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении», — написал Бер и призвал Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.

В качестве доказательства своих слов Илья Бер обнародовал аудиозаписи трех разговоров с Друзем.