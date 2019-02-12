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Друзя обвинили в попытке подкупа 

Рамблер + ещё 88 12 февраля 2019
Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь попытался подкупить главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером» Илью Бера. Об этом сам Бер рассказал в своем «Живом журнале».
В конце декабря 2018 года в эфире Первого канала был продемонстрирован эпизод «Кто хочет стать миллионером», в котором приняли участие Друзь и бывший мэр Троицка Виктор Сиднев.
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
По словам Ильи Бера, за несколько дней до съемок Друзь попытался подкупить его третью от трех миллионов, которые выиграл бы с его помощью.
«В тусовке Друзь многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой. Я решил попробовать его поймать», — сообщил Бер.
Главред «Кто хочет стать миллионером» сообщил Друзю лишь часть вопросов, на которые тому предстояло ответить. В результате Друзь и Сиднев выиграли 200 тысяч, а не три миллиона.
«Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении», — написал Бер и призвал Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.
В качестве доказательства своих слов Илья Бер обнародовал аудиозаписи трех разговоров с Друзем.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктор Сиднев , Первый канал
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