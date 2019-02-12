Шура попросил помощи у россиян 

Российский певец Александр Медведев (Шура) попросил на пресс-конференции помощи у россиян в освещении его проблемы с квартирой. Исполнитель пожаловался, что в скором времени может остаться без крыши над головой, поскольку у его единственной квартиры нашёлся ещё один владелец.
По словам артиста, он приобрёл жилплощадь в Москве в 2003 году. С тех пор жил спокойно в течение 15 лет. В 2014 году сделал в квартире дорогостоящий ремонт на сумму около 5 миллионов рублей. Однако, Шура уверяет, что в мае прошлого объявился некий Шамиль Исаев, который предъявил певцу документы, подтверждающие право собственности на жилплощадь. По словам адвоката певца Алексея Панфилова, мошенническую схему провернули сотрудники компании-застройщика.
«Они сначала продали квартиру артисту, после чего совершил вторую сделку с другим человеком в этот же день», — заявил Панфилов.
Певец обратился с заявлением в правоохранительные органы. По словам защитника Шуры, было возбуждено уголовное дело. Артист намерен добиваться права жить в своей собственной квартире, в которую «вложил немало денег», в суде. Также Медведев попросил россиян максимально, насколько это возможно, осветить произошедшее с ним ЧП в соцсетях. Только так, по словам артиста, можно добиться справедливого судебного разбирательства.