Ксения Бородина устала от зимы, которая вгоняет ее в депрессию

Известная телеведущая Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что в Москве ей очень сложно переносить зиму. Причем это не зависит от количества жизненных сил. Рано или поздно, как она считает, тяжелое серое небо вгонит в депрессию.

Она отметила, что вместе с мужем пытается быть активной, но это дается с большим трудом. А вот летом, по ее словам, бежишь на улицу, завтракаешь на верандах, гуляешь по несколько часов.

Также звезда заметила, что зимой они с супругом Курбаном Омаровым катаются на велосипедах. Порой они сдают их в ремонт. Как отметила телеведущая, ребята, которые чинят велосипеды, в 2005 году начинали с одной точки, а теперь у них 25 по всей стране.

«Короче все это про то, как я устала от зимы, хочется скорее солнца и тепла. У кого так же?» — спросила она своих подписчиков.

Добавим, что Ксения Бородина считается одной из самых красивых и стильных телеведущих. Она одна из главных звезд проекта «Дом-2». Несмотря на большую занятость Бородина находит время для общения с дочками. Свое счастье она нашла с бизнесменом Курбаном Омаровым. Звездная пара уже вместе много лет. Телеведущая отмечала ранее, что у них в семье порой возникают споры, но они находят точки соприкосновения и умеют договариваться. Только так, как считает Бородина, можно построить крепкий семейный союз.