Басков познакомил невесту Бузову с родными

Ольга Бузова болеет. Она сидит дома и усиленно лечится. Однако шоумену по фамилии Басков это обстоятельство не помешало познакомить ее со своими родственниками.

Шоумен и трэвел-блогер из Сыктывкара Константин Басков, ранее через сеть "ВКонтакте" предложивший руку и сердце Ольге Бузовой, познакомил ее со своими родственниками. Он опубликовал в Сети ряд коротких видео, на которых представил звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" ближайших родных. Константин Басков убежден, что Ольга Бузова непременно обретет счастье с "парнем из села". Однако знает ли о существовании Константина Баскова артистка, точно неизвестно.

Кстати, 15 февраля Ольга Бузова должна дать концерт в Сыктывкаре. Однако точно ли он состоится, неизвестно. Дело в том, что поющая ведущая серьезно больна. О своем недуге женщина откровенно рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Вот уже три дня я дома. У меня постельный и голосовой режим — говорить нельзя. С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств…" — сообщила Бузова.

Она даже работать не может.

"Врачи строго-настрого запретили мне выходить из дома — и никаких "но"! Они уже знают, что я могу сбежать на работу. Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно. Мой организм сейчас очень слаб, дал сбой в самый неподходящий момент. Нужно было восстанавливаться. Сейчас самое главное — поднять иммунитет. Я сильная, справлюсь со всем", — убеждена поющая ведущая.

Судя по свежим Stories, которые опубликовала Ольга Бузова, ситуация серьезна, но полностью под контролем. Звезда "Дома-2" еле говорит, но все же нашла в себе силы съездить в клинику на процедуры и сделать рентген-снимки, а также усиленно лечится дома.