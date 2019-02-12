Две невесты: ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере

Бывший отчим телезвезды Ким Кардашьян Брюс Дженнер, ставший женщиной по имени Кейтлин Дженнер , решил вновь связать себя узами брака. Избранницей стала молоденькая модель София Хатчинс, которая еще совсем недавно была парнем по имени Скотт. Пара встречается уже больше года и вот теперь объявила о намерении узаконить отношения, пишет сайт "Комсомольской правды"

Большая разница в возрасте — Кейтлин 69 лет, а Софии всего 21 год — обеих невест совершенно не смущает. О том, что София была мужчиной, догадаться можно только по голосу — настолько органично девушка смотрится в своем новом образе.

Будучи мужчиной, Брюс Дженнер получил международную известность как десятиборец, завоевав золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Хотя, как утверждает сейчас Кейтлин Дженнер, она с детства ощущала себя женщиной, это не помешало ей до смены пола прожить 23 года в браке с Крис Кардашьян — матерью трех сестер Кардашьян.

Однако после развода в 2015 году Брюс Дженнер публично признался в том, что в душе он дама, а затем перешел от слов к делу, сменив пол.

После серии косметических операций Кейтлин Дженнер дебютировала в качестве модели на обложке модного журнала Vanity Fair. А журнал Glamour назвал новоявленную диву женщиной года.