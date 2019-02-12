Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запашный в панике из-за угроз после скандала с Андреевой 

Дни.ру 12 февраля 2019
Фото: globallookpress.com
Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма с угрозами. Некий "защитник животных" обещает артисту поломать ему жизнь.
Эдгард Запашный внимательно читает комментарии, которые оставляют подписчики в его микроблоге Instagram. Так что дрессировщик не мог пропустить послание угрожающего содержания от некоего пользователя Муслима Султыгова.
Как сообщает телеграм-канал Mash, подписчик пообещал "поломать жизнь" Запашному и сделать то же самое с его здоровьем. Несмторя на то, что негативные комментарии в соцсетях для звезд такого уровня — дело привычное, Запашный рисковать не стал — и сразу обратился в полицию с заявлением.
Возможно, дрессировщик принял угрозы близко к сердцу из-за того, что в последнее время нападки на него участились. Недавно известная телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала артиста за слишком жестокие, по ее мнению, методы работы с животными.
"И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему пока как до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов", — написала в своем Instagram телеведущая.
В ответ на критику со стороны вставшей под знамя защитников животных Андреевой дрессировщик опубликовал видео двухлетней давности — там телеведущая восхищается работой труппы Запашного, кормит и гладит зверей. К ролику Запашный приложил еще и фото журналистки в шубе из натурального меха — по статусу зоозащитницы носить такую не положено.
Возмущение Андреевой последовало за гибелью в браконьерской ловушке одного из пяти редких леопардов на Кавказе. Запашный заметил, что зоозащитники сами виноваты в смерти редкого животного. Они не обеспечивают безопасность для особей, выпущенных в дикую природу.
Дни.ру: последние новости
Катя Лель подробно описала ночной контакт с сексуальным гуманоидом Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко У знаменитой артистки после связи с Малаховым срывается свадьба
Комментарии1
Шоу-бизнес , Эдгард Запашный , Екатерина Андреева
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение