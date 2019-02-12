Запашный в панике из-за угроз после скандала с Андреевой

Известный дрессировщик Эдгард Запашный получает письма с угрозами. Некий "защитник животных" обещает артисту поломать ему жизнь.

Эдгард Запашный внимательно читает комментарии, которые оставляют подписчики в его микроблоге Instagram. Так что дрессировщик не мог пропустить послание угрожающего содержания от некоего пользователя Муслима Султыгова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, подписчик пообещал "поломать жизнь" Запашному и сделать то же самое с его здоровьем. Несмторя на то, что негативные комментарии в соцсетях для звезд такого уровня — дело привычное, Запашный рисковать не стал — и сразу обратился в полицию с заявлением.

Возможно, дрессировщик принял угрозы близко к сердцу из-за того, что в последнее время нападки на него участились. Недавно известная телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала артиста за слишком жестокие, по ее мнению, методы работы с животными.

"И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему пока как до Луны и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов", — написала в своем Instagram телеведущая.

В ответ на критику со стороны вставшей под знамя защитников животных Андреевой дрессировщик опубликовал видео двухлетней давности — там телеведущая восхищается работой труппы Запашного, кормит и гладит зверей. К ролику Запашный приложил еще и фото журналистки в шубе из натурального меха — по статусу зоозащитницы носить такую не положено.

Возмущение Андреевой последовало за гибелью в браконьерской ловушке одного из пяти редких леопардов на Кавказе. Запашный заметил, что зоозащитники сами виноваты в смерти редкого животного. Они не обеспечивают безопасность для особей, выпущенных в дикую природу.