Обвинившая дочь в продажности Шукшина намекнула на аморальность окружающих

Актриса Мария Шукшина у себя в инстаграме опубликовала стихотворение "О потерянной морали" Владимира Чупина.

Шукшина привела полный текст стихотворения, предлагая подписчикам поразмышлять над ним.

"Давайте вспомним о морали, / Той, у которой много чести, / Которую мы потеряли, / В одно мгновенье все мы вместе", — говорится, в частности, в поэтическом произведении.

Ранее Мария Шукшина заявляла, что дочь очернила ее на Первом канале ради гонорара в 2 млн руб. Сама дочь утверждает, что рассказала о своих претензиях к матери на телевидении, чтобы разобраться во внутрисемейном конфликте, а не заработать на нем.