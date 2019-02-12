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Обвинившая дочь в продажности Шукшина намекнула на аморальность окружающих 

Газета.Ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: соцсети
Актриса Мария Шукшина у себя в инстаграме опубликовала стихотворение "О потерянной морали" Владимира Чупина.
Шукшина привела полный текст стихотворения, предлагая подписчикам поразмышлять над ним.
"Давайте вспомним о морали, / Той, у которой много чести, / Которую мы потеряли, / В одно мгновенье все мы вместе", — говорится, в частности, в поэтическом произведении.
Ранее Мария Шукшина заявляла, что дочь очернила ее на Первом канале ради гонорара в 2 млн руб. Сама дочь утверждает, что рассказала о своих претензиях к матери на телевидении, чтобы разобраться во внутрисемейном конфликте, а не заработать на нем.
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