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Собчак поймали на плагиате 

Рамблер + ещё 3 12 февраля 2019
Телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал, что журналистка Ксения Собчак использовала его «фишку» с карточной игрой в своем новом шоу. Манучаров опубликовал в Instagram коллаж из кадров своей программы «Эмпатия Манучи» и шоу «Осторожно, Собчак».
Он обратил внимание, что игра с большими картами появились в его программе еще в прошлом году, а у Собчак — только в этом.
«Дорогая @xenia_sobchak, куда можно подъехать за авторскими отчислениями?» — написал Манучаров.
Телеведущий отметил, что у него еще много крутых идей, и посоветовал Собчак смотреть новые выпуски его программы.
В своем шоу Манучаров называл игру своей «традиционной фишкой, которая родилась случайно». Он предлагает гостям несколько карт, каждая из которых представляет какую-то известную и знакомую им персону, и задает вопросы.
Собчак в последнем выпуске своего шоу «Осторожно, Собчак» предложила комикам Семену Слепакову и Михаилу Галустяну сыграть в суперигру. Она показала им карты с изображениями Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и других артистов, предложив им выбрать «главного человека по юмору».
Подписчики Манучарова раскритиковали Собчак, предположив, что у нее наступил «кризис идей».
«Сразу заметила, что фишечку подглядели в Эмпатии», — заявила @alinamaslina_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Хорошо работает креативный отдел, подсмотрели, молча сперли», — добавила @platonova_polina.
В комментариях с удивленными «ого» и «да ладно» отметились певица Лолита и телеведущая Татьяна Арно.
Комментарии23
Шоу-бизнес , Видео , Татьяна Арно , Михаил Галустян , Сергей Светлаков , Гарик Мартиросян , Семен Слепаков , Ксения Собчак , Вячеслав Манучаров
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