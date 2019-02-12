Собчак поймали на плагиате

Он обратил внимание, что игра с большими картами появились в его программе еще в прошлом году, а у Собчак — только в этом.

«Дорогая @xenia_sobchak, куда можно подъехать за авторскими отчислениями?» — написал Манучаров.

Телеведущий отметил, что у него еще много крутых идей, и посоветовал Собчак смотреть новые выпуски его программы.

В своем шоу Манучаров называл игру своей «традиционной фишкой, которая родилась случайно». Он предлагает гостям несколько карт, каждая из которых представляет какую-то известную и знакомую им персону, и задает вопросы.

Подписчики Манучарова раскритиковали Собчак, предположив, что у нее наступил «кризис идей».

«Сразу заметила, что фишечку подглядели в Эмпатии», — заявила @alinamaslina_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Хорошо работает креативный отдел, подсмотрели, молча сперли», — добавила @platonova_polina.