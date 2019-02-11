СМИ сообщили о романе Гудкова со стилистом

СМИ узнали о романе 35-летнего телеведущего и продюсера Александра Гудкова со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной.

Как сообщает издание StarHit со ссылкой на друзей пары, Александр И Мария познакомились во время рабочей съемки, подружились, а затем «это переросло в нечто большее».

«Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют. Недавно отдыхали под Сочи», — рассказали они.

Избранница шоумена работает в глянцевом издании, но со временем мечтает открыть собственное дело. По ее собственному признанию, идеи посещают ее регулярно, но не хватает «бизнес-жилки», чтобы их реализовать.

Ранее Гудков признался, что задумывается о создании семьи.