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СМИ сообщили о романе Гудкова со стилистом 

Рамблер + ещё 6 11 февраля 2019
СМИ узнали о романе 35-летнего телеведущего и продюсера Александра Гудкова со стилистом и бьюти-редактором Марией Чекалиной.
Как сообщает издание StarHit со ссылкой на друзей пары, Александр И Мария познакомились во время рабочей съемки, подружились, а затем «это переросло в нечто большее».
«Графики у ребят сложные, времени практически не остается, но как только выпадает свободная минутка, спешат провести ее вместе: ходят в театр и кино, ужинают в ресторане, устраивают вечеринки с друзьями или забавные фотосессии, путешествуют. Недавно отдыхали под Сочи», — рассказали они.
Избранница шоумена работает в глянцевом издании, но со временем мечтает открыть собственное дело. По ее собственному признанию, идеи посещают ее регулярно, но не хватает «бизнес-жилки», чтобы их реализовать.
Ранее Гудков признался, что задумывается о создании семьи.
«Слишком много у меня крестников, а своих пока нет. Поэтому надо успевать, а то скоро буду «старородящей», — заявил телеведущий.
Комментарии199
Шоу-бизнес , Видео , Александр Гудков
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